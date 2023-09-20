В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

Пострадал как минимум один человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Газ взорвался в жилой девятиэтажке в Балашихе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже в квартире по адресу: г. о. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10.

По информации МЧС, пострадал как минимум один человек. "Есть пострадавший", - сказали в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что на месте происшествия работают 26 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС - 7 человек и 2 единицы техники.

По последним данным, обрушились три этажа, разрушены два балкона. "По прибытии первого подразделения наблюдается обрушение плит на 3-м, 4-м и 5-м этажах. По предварительным данным, разрушены два балкона", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что минимум 10 квартир повреждены в результате взрыва. "Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности", - написал он.

Прокуратура Московской области в своем официальном Telegram-канале заявила, что организовала проверку в связи с произошедшим. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия работает Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

В ГСУ СК по Московской области сказали, что следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.