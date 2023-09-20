На Колыме прокуратура подаст в суд на местные власти из-за ситуации с бездомными собаками

В Магадане ввели режим ЧС после второго за месяц серьезного нападения собак на человека

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Магаданской области подаст в суд на органы местного самоуправления из-за ситуации с бездомными животными. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Прокуратурой решен вопрос об обращении в суд в целях понуждения органов местного самоуправления к надлежащему исполнению обязанностей в сфере обращения с животными без владельцев. К сожалению, в регионе фиксируются случаи агрессивного поведения и нападения на людей безнадзорных собак", - говорится в сообщении.

С вечера 19 сентября в Магадане ввели режим ЧС после второго за месяц серьезного нападения собак на человека. Мэр областного центра Юрий Гришан в своем Telegram-канале сообщил, что "будут приняты все меры по обеспечению безопасности горожан".

По информации прокуратуры, меры реагирования принимаются системно, в том числе предъявляются иски о компенсации морального вреда пострадавшим. В 2023 году к мэрии Магадана предъявили 13 исковых заявлений в интересах несовершеннолетних, из которых 9 рассмотрены судом и удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении. В прокуратуре добавили, что ситуация в областном центре является недопустимой. В целях обеспечения безопасности населения надзорным ведомством внесено представление мэру Магадана, но действенных мер не принято, рассказали в прокуратуре.

"Полагаю, что органом местного самоуправления выполняются исчерпывающие мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в пределах выделенных средств областного бюджета и с учетом того, что отдельные государственные полномочия переданы муниципалитету без соответствующей инфраструктуры. Какие конкретно допущены нарушения, в представлении не указано. Факт укуса животным не означает бездействие или ненадлежащие действия органа местного самоуправления", - цитирует прокуратура ответ мэра на внесенное ему представление.

Органами прокуратуры организована и проводится проверка по всем сообщениям, поступившим в полицию в 2023 году о происшествиях и инцидентах, свидетельствующих об угрозе жизни и здоровью граждан в результате непринятия муниципалитетом мер по отлову опасных животных. Действиям ответственных должных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, отметили в прокуратуре региона.