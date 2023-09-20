В Белгородской области за сутки зафиксировали около 80 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, повреждения получили одно домовладение и два автомобиля

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 80 различных боеприпасов, также порядка 10 атак было совершено при помощи беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляли село Нижнее Березово-Второе - зафиксировано три прилета. В одном частном домовладении выбито окно, посечен забор. Также повреждены два легковых автомобиля. В поселке Батрацкая Дача сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий", - написал Гладков.

По селу Муром в Шебекинском округе 19 сентября ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по поселку Красное - пять, по хутору Панков - четыре, по селу Середа - три, по селам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка - по два минометных снаряда. "Также в Белянке противник сбросил с БПЛА четыре осколочных боеприпаса", - сообщил губернатор.

В Белгородском районе 19 сентября по селу Наумовка выпустили 15 артиллерийских снарядов, по селам Красный Хутор и Журавлевка - 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно. По одному БПЛА сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский.

В Валуйском округе под минометный обстрел попало село Долгое - зафиксировали 23 прилета. В селе Вериговка произошло падение дрона-камикадзе с последующей детонацией. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по территории между селами Теребрено и Староселье ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов, также под обстрел попала окраина села Теребрено - установили два прилета.