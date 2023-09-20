В ЛНР росгвардейцы задержали перевозчиков партии синтетических наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 3 кг экстази, амфетамина и альфа-PvP

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали двух перевозчиков синтетических наркотических веществ на КПП в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Сотрудники Росгвардии на одном из КПП в ЛНР задержали двух граждан по подозрению в незаконном хранении наркотических веществ. В ходе досмотра их автомобиля были обнаружены и изъяты более 3 кг наркотических веществ - экстази, амфетамина и альфа-PvP", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за неделю росгвардейцы досмотрели около 80 тыс. граждан и более 57 тыс. транспортных средств. За административные правонарушения задержано 37 граждан, за уголовные - 24. Изъято почти 5 кг наркотиков разных видов. Также выявлено семь подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины.