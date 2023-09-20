Что известно о взрыве газа в жилом доме в Балашихе

В жилой девятиэтажке в Балашихе утром 20 сентября взорвался газ. Погибли два человека.

Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились. Есть угроза дальнейшего обрушения. Предварительно, два человека остаются под завалами.

ТАСС собрал основную информацию о взрыве газа в Балашихе.

Что случилось

Газ взорвался по адресу ул. Октябрьская, д. 10 на четвертом этаже в 08:21.

МЧС получило сигнал о ЧП в 08:30.

Дом построен в 1979 году, он не был признан аварийным, следующий капитальный ремонт был запланирован на 2025 год.

Сотрудники газовой службы за месяц до инцидента проверяли оборудование в доме, сообщил ТАСС один из жильцов.

Пострадавшие

МЧС сообщило о двух погибших и двух пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что один человек погиб и трое пострадали.

Предварительно, два человека остаются под завалами.

Из дома эвакуировали 170 человек, организована работа трех пунктов временного размещения, психологи оказывают помощь пострадавшим.

Последствия взрыва газа

Третий, четвертый и пятый этажи дома обрушились.

Повреждено не менее 10 квартир. В доме отключены свет и водоснабжение.

В региональном МЧС подтвердили, что обрушились плиты на трех этажах и два балкона.

Есть угроза дальнейшего обрушения.

Реакция властей