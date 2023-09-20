Что известно о взрыве газа в жилом доме в Балашихе

В жилой девятиэтажке в Балашихе утром 20 сентября взорвался газ. Погибли два человека.
Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились. Есть угроза дальнейшего обрушения. Предварительно, два человека остаются под завалами.
ТАСС собрал основную информацию о взрыве газа в Балашихе.
Что случилось
- Газ взорвался по адресу ул. Октябрьская, д. 10 на четвертом этаже в 08:21.
- МЧС получило сигнал о ЧП в 08:30.
- Дом построен в 1979 году, он не был признан аварийным, следующий капитальный ремонт был запланирован на 2025 год.
- Сотрудники газовой службы за месяц до инцидента проверяли оборудование в доме, сообщил ТАСС один из жильцов.
Пострадавшие
- МЧС сообщило о двух погибших и двух пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что один человек погиб и трое пострадали.
- Предварительно, два человека остаются под завалами.
- Из дома эвакуировали 170 человек, организована работа трех пунктов временного размещения, психологи оказывают помощь пострадавшим.
Последствия взрыва газа
- Третий, четвертый и пятый этажи дома обрушились.
- Повреждено не менее 10 квартир. В доме отключены свет и водоснабжение.
- В региональном МЧС подтвердили, что обрушились плиты на трех этажах и два балкона.
- Есть угроза дальнейшего обрушения.
Реакция властей
- Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим и проводят разбор завалов, проверяют есть ли там еще люди.
- На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники. К дому, где произошел взрыв, из Москвы проследовали 5-6 реанимобилей.
- К дому выехал вице-губернатор области по безопасности.
- Прокуратура Московской области организовала проверку. На месте ЧП работает Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин. Туда также выехали следователи и криминалисты.
- ГСУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).