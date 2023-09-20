При взрыве газа в Балашихе два человека погибли и двое пострадали

Еще двое остаются под завалами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Число погибших при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе выросло до двух, еще двое пострадали и двое остаются под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По уточненной информации, пострадали четыре человека, из которых двое погибли, двое переданы врачам и, по предварительным данным, двое находятся под завалами", - сказали в пресс-службе.

Спасатели эвакуировали 170 человек, работают 3 пункта временного размещения. "Из дома эвакуировано 170 человек, организована работа 3 пунктов временного размещения. Пострадавшим оказывают помощь психологи МЧС России", - сказали в пресс-службе.