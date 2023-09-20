Временный управляющий НК "Дулисьма" заявил в Генпрокуратуру о незаконной отгрузке нефти

Александр Золотухин сообщил, что на предприятии неоднократно добывали нефть без уплаты налогов, а также препятствовали проверке работы компании судебными приставами

ИРКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Временный управляющий признанной банкротом нефтяной компании "Дулисьма" Александр Золотухин подал заявление в Генпрокуратуру о том, что в обход обеспечительных мер предприятие отгружает нефть. Об этом Золотухин сообщил ТАСС.

"Дулисьма" зарегистрирована в Москве, ей принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. В сентябре 2022 года по иску ФНС компания признана банкротом, находится в процедуре наблюдения. Конечным бенефициаром компании является бизнесмен Алексей Хотин, который был владельцем банка "Югра", лишенного лицензии в 2018 году.

"Первое заявление в Генпрокуратуру я направил о том, что выявил, что "Дулисьма" за 2022 год отгрузила нефти на 15,8 млрд рублей, но ни рубля денег не поступило. В 2023 году через ООО "Приленский" (по информации Золотухина, юрлицо аффилировано с Хотиным - прим. ТАСС) с приемо-сдаточного пункта, принадлежащего нефтяной компании "Дулисьма", отгружено нефти на 9,9 млрд рублей, это 499 тыс. тонн, также ничего не поступило. Это заявление о том, что ведется неправомерная деятельность в обход обеспечительных мер фактически по добыче нефти без уплаты налогов", - сказал собеседник агентства.

Нарушения на месторождении

Еще одно заявление в Генпропрокуратуру, а также в прокуратуру, ГУ МВД и управление ФСБ по Иркутской области временный управляющий направил по поводу того, что неизвестные лица препятствуют работе судебных приставов на территории нефтепромысла. Задача приставов - проконтролировать исполнение обеспечительных мер, наложенных судом.

По словам Золотухина, 10 сентября на Дулисьминское месторождение на вертолете Ми-8 прибыли представители руководства компании с нотариально заверенными доверенностями от директора. "Привезли с собой порядка 20 человек спортивного телосложения, пояснили, что это работники, которые прибыли на Дулисьму прокладывать трубопровод. <…> Ночью, как только стемнело, прибыло еще четыре вертолета, полных работниками. Эти работники ночью надели маски, заблокировали приставов, юристов и сотрудников охраны, заблокировали здание общежития, отключили электричество, тепло, забаррикадировали машинами доступ на территорию промысла", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, два дня приставы находились без воды и света. 12 сентября прилетели сотрудники СОБР и ОМОН для обеспечения безопасности приставов, и работа продолжилась. "На настоящий момент я нахожусь в Москве, от службы судебных приставов я знаю примерную информацию, что людей еще прибыло, их там уже больше 250 человек. Что ситуация несколько напряженная, но пока там находятся СОБР и ОМОН, приставы свою работу выполняют. Они планируют, наверное, сегодня ее закончить и завтра выезжать", - сказал временный управляющий.

Он добавил, что представители компании не реагируют на его просьбы включить энергоснабжение, запустить системы пожаротушения и пожарной сигнализации.