20 сентября, 08:31,
обновлено 20 сентября, 09:05
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех

© МЧС России/ ТАСС

Четверо пострадали, двое под завалами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате взрыва газа в жилом девятиэтажном доме в Балашихе выросло до четырех, четверо пострадали, еще двое остаются под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Как передает корреспондент ТАСС, из-под завалов извлечено тело четвертого погибшего.

Ранее сообщали о трех погибших. "Число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте. По предварительной информации, два человека остаются под завалами", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области отметили, что к разбору завалов привлечены 48 единиц техники и 184 человека. 

Теги:
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
© Информационное агентство ТАСС
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