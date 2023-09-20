Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Четверо пострадали, двое под завалами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате взрыва газа в жилом девятиэтажном доме в Балашихе выросло до четырех, четверо пострадали, еще двое остаются под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как передает корреспондент ТАСС, из-под завалов извлечено тело четвертого погибшего.

Ранее сообщали о трех погибших. "Число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте. По предварительной информации, два человека остаются под завалами", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области отметили, что к разбору завалов привлечены 48 единиц техники и 184 человека.