На юго-западе Москвы водитель внедорожника сбил подростка на переходе

Мальчика 2009 года рождения госпитализировали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Haval сбил 14-летнего мальчика, проезжавшего пешеходный переход на самокате на Ливенской улице в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, подросток госпитализирован.

"На улице Ливенской 36-летний водитель автомобиля Haval совершил наезд на несовершеннолетнего 2009 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. 14-летний мальчик госпитализирован", - говорится в сообщении.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств ДТП.