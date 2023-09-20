Трое спасателей извлечены из-под завалов после повторного обрушения в доме в Балашихе

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Состояние пострадавших спасателей оценивается как тяжелое, один находится в сознании.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Трое спасателей, пострадавших в результате повторного обрушения в жилом доме в Балашихе, где взорвался газ, извлечены из-под завалов и переданы медикам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Троих спасателей извлекли из-под завалов и передали медикам", - сказали в пресс-службе. Представитель Центра медицины катастроф уточнил ТАСС, что состояние пострадавших спасателей оценивается как тяжелое, один находится в сознании.

Угроза дальнейшего обрушения сохраняется. Работу спасателей на месте взрыва осложняют нависающие плиты. В настоящее время в доме наблюдаются сквозные разрушения, под тяжестью завалов на первом и втором этажах обрушился потолок. Для разборки крупных плит применяется тяжелая техника.

В новость внесены изменения (12:11 мск) - сообщается об извлечении спасателей из-под завалов.