СМИ: во Франции ученика задержали во время урока за угрозы в соцсетях

Причиной задержания стала жалоба родителей 15-летней ученицы соседнего лицея, из-за смены пола она подверглась травле со стороны молодого человека в группе в Instagram

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Ученик одного из колледжей в пригороде Парижа Альфортвилле был задержан прямо во время урока после жалобы на преследование ученицы соседнего лицея в соцсетях. Об этом сообщил в среду телеканал BFMTV.

"Директриса открыла дверь и мы увидели, как входят полицейские, - заявил телеканалу один из учеников. - Она сказала, что идет полицейская операция. Мы думали, они хотят о чем-то поговорить с нами". Однако сотрудники полиции назвали имя ученика и уточнили, присутствует ли он в классе, после чего схватили его за руки и заявили, что "задерживают за грубое домогательство и угрозы смертью".

Причиной задержания стала жалоба родителей 15-летней ученицы лицея, расположенного в той же коммуне. Из-за смены пола она подверглась травле со стороны молодого человека в группе в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), где он в том числе призывал ее к самоубийству. В ходе допроса подросток признал ответственность и выразил сожаление в связи со своими высказываниями. Поскольку он является несовершеннолетним и не привлекался ранее к ответственности, ему было назначено условное наказание.

Родители других учеников пожаловались директору на то, что задержание прямо в классе нанесло моральный вред их детям. В колледже в ответ заявили, что уважают полицию и готовы сотрудничать с правоохранительными органами, однако признали, что задержание можно было произвести и после занятий за пределами учебного заведения. Как уточняет телеканал, задержание произошло спустя примерно шесть часов после подачи жалобы, в 16:00 (17:00 мск), под конец занятий. В администрации колледжа заверили, что общаются с властями, чтобы уточнить условия, при которых полицейские могут осуществлять подобные операции.

Столь оперативная реакция правоохранительных органов объясняется недавним распоряжением министра образования Габриэля Ассталя, который призвал жестко реагировать и пресекать эпизоды домогательств и притеснений в учебных заведениях. Такое решение было принято после того, как в начале сентября в пригороде Парижа Пуасси покончил жизнь самоубийством ученик лицея, которого затравили одноклассники. Общественный резонанс делу придало письмо администрации лицея, в котором родителям предложили не обращаться в компетентные органы, так как "ситуация находится в стадии урегулирования", а после их жалоб на бездействие пригрозили привлечь к уголовной ответственности за клевету.