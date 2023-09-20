Женщина получила контузию при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в момент прилета снаряда она выходила из дома

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Жительница села Максимовка Белгородской области контужена в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - проинформировал глава региона.

Также, по его словам, незначительные повреждения получил второй жилой дом - выбиты окна, посечены фронтоны. "В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают три населенных пункта: село Поповка, село Максимовка и село Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время", - сообщил Гладков.