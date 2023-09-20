В Татарстане арестовали женщину, которая разбила голову четырехмесячной дочери

Под стражей она проведет два месяца

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Городской суд Набережных Челнов отправил в СИЗО на два месяца женщину, обвиняемую в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана в своем Telegram-канале.

"Набережночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемой под стражу на два месяца, то есть до 18 ноября 2023 года. Женщину будут содержать в СИЗО-4 Мензелинска", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщала, что жительницу Набережных Челнов подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью дочери. По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась успокоить плакавшую четырехмесячную дочь, а затем нанесла ребенку несколько сильных ударов ладонью по голове. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа, ее госпитализировали.