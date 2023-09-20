СБУ проверяет компанию Parimatch на предмет возможного обхода санкций СНБО

В ведомстве сообщили, что при необходимости Служба безопасности внесет на рассмотрение предложения по корректировке ограничительных мер

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверки на предмет возможных попыток букмекерской компании Parimatch обойти санкции, введенные против нее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщили агентству РБК-Украина в спецслужбе в ответ на соответствующий запрос.

"Служба безопасности Украины в пределах определенных законодательством задач и полномочий выявляет схемы и механизмы уклонения подсанкционными субъектами от ограничений, примененных во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщили в спецслужбе. Как указали в ведомстве, при необходимости СБУ внесет на рассмотрение СНБО предложения по корректировке ограничительных мер. При этом в спецслужбе отметили, что в интересах национальной безопасности "СБУ не разглашает детали такой деятельности до принятия решения по ее результатам".

В августе этого года агентство РБК-Украина сообщило со ссылкой на Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, что орган обратился к аппарату СНБО и правоохранительным органам из-за попыток Parimatch обойти санкции.

5 сентября Parimatch подала иск на президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные, по утверждению киевских властей, из-за ее связей с Россией и Белоруссией.

В марте 2023 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда букмекерских контор, в том числе Parimatch. Гендиректор компании Максим Ляшко заявил тогда, что на ее счетах было заблокировано 250 млн гривен ($6,7 млн) клиентских средств и что операционная деятельность на территории Украины полностью остановлена.

В том же месяце была зарегистрирована петиция к Зеленскому с просьбой снять санкции с Parimatch, она набрала 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения главой государства. В июле Зеленский поручил правительству проработать поднятый в петиции вопрос. О результатах работы кабмина над документом не сообщалось.