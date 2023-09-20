20 сентября, 08:57,
обновлено 20 сентября, 09:02
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Разбор завалов на месте взрыва в Балашихе планируется завершить к концу дня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что при необходимости людей разместят в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Опасность обрушения сохраняется в первых трех подъездах многоквартирного дома в Балашихе, где утром произошел взрыв газа. Разбор завалов на месте ЧП планируется завершить к концу дня, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома. Сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя - опасность обрушения сохраняется. К концу дня закончим разбор завалов и тогда уже, если спасатели разрешат, можно будет забрать необходимые вещи", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с каждым пострадавшим будут работать адресно. "Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паек. Вместе со старшими по дому обзваниваем пострадавших", - отметил Воробьев. 

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Воробьев, Андрей ЮрьевичВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
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