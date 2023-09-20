В Красноярском крае возбудили дело в отношении педагога, ударившего ребенка

Инцидент попал на видео

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении педагога-психолога одного из учебных заведений Канска в Красноярском крае, который ударил 10-летнего мальчика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"По результатам процессуальной проверки по материалу, размещенному в социальных сетях, о применении физической силы педагогом-психологом одной из школ Канска в отношении ученика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 сентября педагог-психолог после окончания уроков применила к 10-летнему ребенку силу и грубо обращалась с ним. На видео, размещенных в соцсетях, женщина бьет мальчика по голове и оскорбляет его в классе, в котором находятся и другие дети.