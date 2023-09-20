Двое госпитализированных в результате ЧП в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести

Врачи дают благоприятный прогноз и проводят необходимые диагностические манипуляции

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госпитализированные после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе мужчина и женщина находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщил главврач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

"На данный момент к нам поступили два человека, это мужчина в возрасте 44 лет и женщина в возрасте 60 лет. Оба пациента находятся в состояние средней степени тяжести. Прогноз мы даем благоприятный, проводим необходимые диагностические манипуляции, обследования и лечебный комплекс. По данным скорой медицинской помощи, в течение часа-двух мы ожидаем не более 10 человек", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "360".