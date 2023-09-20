Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара в Сочи

Площадь возгорания составила 96 кв. м

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Превышения допустимых нормативов загрязняющих веществ после пожара в Сочи не выявили, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"В связи с пожаром в Адлерском районе Сочи управлением Роспотребнадзора проведен мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено", - говорится в сообщении.

Пожар произошел рано утром 20 сентября в Адлерском районе Сочи, как сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, загорелся резервуар с дизельным топливом, площадь пожара составляла 96 кв. м. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. Режим работы аэропорты, вблизи которого произошел пожар, не нарушался.