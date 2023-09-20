Жители поселка Никель в Заполярье остались без тепла и воды из-за аварии

Причиной отключения стал прорыв магистрального трубопровода

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Аварийное отключение тепла и воды произошло в поселке Никель Мурманской области из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по области.

"Поступила информация об отключении теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в поселке Никель Мурманской области. Под отключение попали 132 жилых дома (9 519 человек, из них 1 237 несовершеннолетних) и 12 социально значимых объектов - Печенгская ЦРБ, 4 детских сада, 3 школы, 4 дома творчества", - сообщили в ГУ МЧС.

Причиной стал прорыв магистрального трубопровода. На месте задействовали аварийную бригаду из шести человек.