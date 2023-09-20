Во Львовской области мужчину силой удерживали в военкомате и морили голодом

Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники военкомата города Самбор Львовской области силой удерживали, избивали и морили голодом мужчину, вынуждая его пройти военно-врачебную комиссию. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины.

Уточняется, что двух сотрудников военкомата задержали после того, как в Сети распространилось видео с избиением мужчины, возбуждено уголовное дело. "Сотрудники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (так на Украине называют военкоматы - прим. ТАСС) и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному удержанию его в помещении военкомата, - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро. - Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию".

19 сентября в украинских СМИ распространилось видео, на котором сотрудники военкомата жестоко избивают мужчину, угрожая расправой. Они наносили удары по голове и телу мужчины, угрожали оружием. Издание "Страна" также разместило два видеообращения избитого мужчины. На одном он сообщает свое имя, год рождения, говорит, что он из Харькова, и обращается с просьбой о помощи. Он указал, что его уже шестые сутки удерживают в военкомате. На другом видео мужчина, уже истекая кровью, шепотом сообщает, что его избили, и просит его спасти.

Примечательно, что этот инцидент произошел буквально на следующий день после того, как в Сети распространилось другое видео, на котором несколько сотрудников военкомата во Львове пытались задержать мужчину, силой заталкивая его в микроавтобус. Жители ближайших домов начали возмущаться происходящим, и мужчине удалось вырваться и сбежать. После резонанса в СМИ военкомат сообщил, что начал по этому факту проверку.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.