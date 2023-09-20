В ДНР жительницу Горловки приговорили к четырем годам колонии за пропаганду экстремизма

Ее также лишили права пользоваться соцсетями сроком на один год

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) приговорена к четырем годам колонии за распространение в социальных сетях экстремистских материалов. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержана жительница г. Горловка, осуществляющая распространение экстремистских материалов, а также сбор и публикацию сведений военного характера в социальной сети <...>. 15 сентября 2023 года Верховный суд ДНР признал обвиняемую виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, ст. 276, ч.1 ст. 280 УК РФ и приговорил к лишению свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в УФСБ.

По данным управления, женщину также лишили права пользоваться соцсетями сроком на один год.