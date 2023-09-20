20 сентября, 10:12
Военная операция на Украине

При обстреле ВСУ поселка в пригороде Донецка погибла женщина

Речь идет о поселке Старомихайловка

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла в поселке Старомихайловка в пригороде Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате беспощадного обстрела ВСУ в поселке городского типа Старомихайловка погибла женщина 1964 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее мэр города сообщал о ранении мужчины при обстреле Кировского района Донецка, в результате обстрелов украинской армии на улицах Абакумова и Прудовой в многоквартирных жилых домах повреждены кровля и остекление.

Также Кулемзин информировал, что, по дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района повреждено остекление зданий школ №85 и №220 на улицах Кирова и Дагестанской. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация