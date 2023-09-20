При обстреле ВСУ поселка в пригороде Донецка погибла женщина

Речь идет о поселке Старомихайловка

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла в поселке Старомихайловка в пригороде Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате беспощадного обстрела ВСУ в поселке городского типа Старомихайловка погибла женщина 1964 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее мэр города сообщал о ранении мужчины при обстреле Кировского района Донецка, в результате обстрелов украинской армии на улицах Абакумова и Прудовой в многоквартирных жилых домах повреждены кровля и остекление.

Также Кулемзин информировал, что, по дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района повреждено остекление зданий школ №85 и №220 на улицах Кирова и Дагестанской.