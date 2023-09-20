Полицейские обнаружили схрон с тротиловыми шашками на окраине поселка в Херсонской области

Эти шашки оказались пригодными для дальнейшего использования

ГЕНИЧЕСК, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранители обнаружили схрон с пятью тротиловыми шашками на окраине поселка городского типа Сивашское в Новотроицком районе Херсонской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили на окраине п. г. т. Сивашское Новотроицкого района Херсонской области схрон с пятью тротиловыми шашками", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной полиции.

Установлено, что тротиловые шашки пригодны для дальнейшего использования. "Боеприпасы были переданы военнослужащим ВС РФ", - уточняется в сообщении.