В Японии за неделю из-за жары госпитализировали около 3 тыс. человек

В стране уже 46 дней держится 35-градусная жара

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 2 949 человек были госпитализированы в Японии в период с 11 по 17 сентября с тепловыми ударами из-за жары. Об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны, курирующее работу спасательных служб.

Отмечается, что за прошедшую неделю этот показатель вырос на 654. Погибли трое, еще 758 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.

19 сентября в Японии был обновлен температурный рекорд 1994 года - в стране уже 46 дней держится 35-градусная жара. Нехарактерные для второй половины сентября погодные условия продолжают сохраняться в некоторых районах, в связи с чем местные власти призывают жителей к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды.

11 сентября результаты опроса телеканала NHK продемонстрировали, что по меньшей мере 83% жителей Японии испытывают обеспокоенность по поводу усиления жары и увеличения числа мощных ливней, которые могут быть вызваны глобальным потеплением.