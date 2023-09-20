20 сентября, 10:04,
обновлено 20 сентября, 10:12
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Расследование дела о взрыве в Балашихе передали в управление по особо важным делам ГСУ

© СК России

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о взрыве газа в Балашихе передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

Читайте также
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Балашихе

"Для дальнейшего расследования уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, изымается вся необходимая документация, допрашиваются работники. Сотрудники экстренных служб продолжают осуществлять разборы завалов. 

Теги:
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация