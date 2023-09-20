Расследование дела о взрыве в Балашихе передали в управление по особо важным делам ГСУ

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о взрыве газа в Балашихе передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

"Для дальнейшего расследования уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, изымается вся необходимая документация, допрашиваются работники. Сотрудники экстренных служб продолжают осуществлять разборы завалов.