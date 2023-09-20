Силы ПВО сбили беспилотники в двух поселках Севастополя

Один из БПЛА упал на территории виноградников

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты в поселке Кача и селе Верхнесадовом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате работы средств противовоздушной обороны в Верхнесадовом и в Каче, по предварительной информации, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Произошло небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче БПЛА упал на территории виноградников. Загорелась трава. Все оперативные службы на место выехали", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, продолжается контроль воздушной обстановки. Кроме того, табельные средства аэрозольной маскировки используются в районе акватории Севастопольской бухты. "Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - добавил губернатор.