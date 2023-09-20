Экс-руководителя Российской гильдии риелторов осудили за мошенничество

Арсена Унаняна приговорили к 5,5 года колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал бывшего руководителя Российской гильдии риелторов, директора агентства недвижимости Арсена Унаняна виновным в мошенничестве с недвижимостью более чем на 36 млн рублей и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5,5 года, сообщили ТАСС в суде.

"Центральный районный суд Челябинска 20 сентября назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев. Отбывать наказание назначено в колонии общего режима. Признан судом виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в пресс-службе. В суде добавили, что в качестве дополнительного наказания назначен штраф в сумме 700 тыс. рублей.

В пресс-центре областной прокуратуры рассказали журналистам, что в суде было установлено, что мужчина с августа 2018 года по апрель 2019-го, являясь фактическим руководителем ООО "Меркада", под предлогом продажи помещений в строящемся объекте недвижимости по Комсомольскому проспекту в Челябинске путем обмана похитил у потерпевшего 34 млн рублей. В октябре 2021 года похитил у другого потерпевшего около 2,3 млн рублей под предлогом продажи квартиры на улице Энтузиастов в Челябинске.

Также суд удовлетворил исковые требования одного из потерпевших на сумму 34 млн рублей. Второму потерпевшему ущерб возмещен в полном объеме путем передачи квартиры по решению суда.