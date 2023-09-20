Представители руководства МЧС прибыли на место ЧП в Балашихе

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Всего на место проведения аварийно-спасательных работ привлечено 200 человек и 60 единиц техники

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заместители главы МЧС России Илья Денисов и Алексей Серко прибыли на место проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе, где в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На место проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе прибыли заместители главы МЧС России Илья Денисов и Алексей Серко. Всего привлечено 200 человек и 60 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подтвердили, что на месте работает мобильный диагностический комплекс "Струна", который позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения.