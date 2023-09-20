Названы причины взрыва в жилом доме в Балашихе

Следователи рассматривают ряд причин взрыва, в том числе неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва в девятиэтажном жилом доме в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в службах технического надзора.

"Основная версия - утечка газа в одной из квартир", - сказал собеседник агентства. При этом очевидцы, с которыми побеседовал корреспондент ТАСС, утверждают, что утечка газа произошла в квартире, в которой никто не жил.

Следователи рассматривают ряд причин взрыва газа в жилом доме в Балашихе, в том числе неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами, сообщил представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. По последним данным, погибли четыре жильца и два спасателя. В медицинских службах ТАСС сообщили, что пострадали 11 человек, один из них госпитализирован. На место проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе прибыли заместители главы МЧС России Илья Денисов и Алексей Серко.