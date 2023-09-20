На Ставрополье произошел ландшафтный пожар на площади 25 га

По данным МЧС, имеется угроза распространения на хутор Садовый

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Ландшафтный пожар на площади 25 га произошел в Шпаковском округе Ставрополья, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Шпаковском округе зафиксировано горение травы на площади 25 га. Тушение проводится по рангу вызова №2. Имеется угроза распространения на хутор Садовый. Реагирование: 44 человека и 12 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ландшафтный пожар произошел под городом Ставрополем. Горение растительности отмечается в районе хутора Нижний Грушевый. От него расстояние до хутора Садовый по прямой составляет около 7 км.

В Ставропольском крае установилась сухая и жаркая погода. По данным ставропольского центра по гидрометеорологии, 20 и 21 сентября в регионе местами ожидается чрезвычайная пожароопасность. На некоторых территориях отмечается усиление ветра, в Ставрополе и окрестностях порывы могут достигать 18 м/с.