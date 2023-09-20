Глава МЧС выразил соболезнования родным и близким погибших в Балашихе спасателей

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

В ходе проведения аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе погибли спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким спасателей, которые погибли при обрушении в жилом доме в Балашихе.

"Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства. Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останутся в наших сердцах. Светлая память героям", - сказал министр.

В среду в ходе проведения аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Балашихе погибли спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков. Как напомнили в пресс-службе МЧС России, спасатели погибли при повторном обрушении поврежденных конструкций во время спасения пострадавших. "Сотрудники до последней минуты выполняли свой долг", - подчеркнули в ведомстве.