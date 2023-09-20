Засуха способствовала пожарам на свалках острова Ява

По данным министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в Индонезии с января по июль выгорела растительность и лес на площади более 90 тыс. га

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Сезон засухи способствовал возникновению пожаров на свалках нескольких городов индонезийских провинций Центральная и Западная Ява. Об этом сообщила газета The Straits Times.

"Наш анализ на данный момент показывает, что высокая температура вызвала выброс метана, образовавшегося в горе мусора", - приводит газета слова главы агентства охраны окружающей среды города Суракарта Кристианы Хариянти. Для тушения огня на свалке этого города мобилизовано 45 отрядов агентства. Этот и другие пожары привели к эвакуации более 1 500 домохозяйств.

По данным министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, в Индонезии с января по июль выгорела растительность и лес на площади более 90 тыс. га, пишет издание. Газета не исключает, что пожары могут быть вызваны климатическим феноменом Эль-Ниньо.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с вероятностью 90% на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.