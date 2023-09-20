Власти Балашихи запустили горячую линию для помощи пострадавшим при взрыве газа в доме

На базе местной общественной приемной "Единой России" открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва в многоквартирном доме в Балашихе запустила администрация муниципалитета. Также обратиться за информацией по оказанию необходимой помощи можно на линию местной общественной приемной "Единой России", сообщается в Telegram-канале администрации округа.

"Администрация городского округа Балашиха запустила горячую линию для помощи пострадавшим от последствий взрыва. Обратиться можно по номеру: 8-495-524-1499. Также горячая линия работает в общественной приемной "Единой России": 8(985)193-64-03. Сюда можно обратиться за любой информацией о необходимой помощи пострадавшим, по бытовым, юридическим и иным вопросам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе местной общественной приемной "Единой России" открыт пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших, он размещен по адресу: Балашиха, улица Парковая, д.7. Помимо этого, временные пункты сбора помощи развернуты в ДК "Балашиха" и в Библиотечном информационно-культурном центре в микрорайоне Железнодорожный.