На реке Дон столкнулись два теплохода

Никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Теплоходы "Волгодон-225" и "Астрол-6" столкнулись на реке Дон в районе Суходонецкого переката в Ростовской области, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло, судовой ход свободен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Теплоход "Волгодон-225" с грузом пшеницы шел в порт Кавказ и столкнулся с теплоходом "Астрол-6", который шел с грузом из Турции в Казахстан, они шли навстречу друг другу. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет, судовой ход свободен", - сказал собеседник агентства.

В Росморречфлоте уточнили, что инцидент произошел в районе Суходонецкого переката, в результате столкновения у теплохода "Волгодон-225" обнаружили повреждения корпуса, носовой части и трапа, у "Астрол-6" - пробоину в направляющей якорной цепи носовой части.

Суда находятся в районе ЧП и ожидают решения надзорных органов на разрешение движения. "Скорее всего одно из двух судов отправится на ремонт", - добавили в ведомстве.