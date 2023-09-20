Во Владивостоке мужчина напал на девятилетнюю девочку

Возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Житель Владивостока напал около школы на девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Приморскому краю.

"20 сентября в районе школы, расположенной по улице Пирогова во Владивостоке, неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку и силой поволок ее в лесной массив, где стал душить. На помощь ребенку пришли очевидцы и спугнули фигуранта. Он сбежал с места происшествия, однако был задержан подростками из старших классов школы. Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее судимый 39-летний местный житель, который в настоящее время находится под административным надзором", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба управления, уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Также при проведении расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействии должностных лиц уполномоченных осуществлять административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы.