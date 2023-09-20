В ДНР разведчика ВСУ приговорили к 25 годам колонии за убийство мужчины

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорен судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к 25 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Станислава Долягина, военнослужащего 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ. Он признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, <...> совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Долягина к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что в момент совершения преступления осужденный находился на боевой позиции в одном из частных домов Мариуполя по улице Сергея Лазо. Долягин задержал шедшего мимо гражданского мужчину, после чего выстрелил ему в голову из пистолета. Мужчина умер на месте.