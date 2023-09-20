СК предъявил обвинение мужчине в разбое и изнасиловании девочки в Воронежской области

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу

ТАСС, 20 сентября. Следователи предъявили обвинение мужчине по делу о нападении с электрошокером и изнасиловании девочки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения и изнасиловании несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 6 сентября 2023 года в городе Борисоглебске неизвестный, применив электрошокер и физическую силу, напал на несовершеннолетнюю, открыто похитил ее имущество, а затем изнасиловал девочку. После этого фигурант скрылся с места преступления.

Мужчина был задержан в Москве, по ходатайству органов следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.