В России за восемь месяцев в ЧП с маломерными судами погибли 132 человека

По данным МЧС, еще более 40 пострадали

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество происшествий с маломерными судами в России за восемь месяцев 2023 года сократилось на 10%, погибли 132 человека, пострадали более 40, еще 19 пропали без вести. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

"Если есть маломерные суда, то есть и происшествия с ними. На водных объектах из года в год их количество увеличивается. За восемь месяцев этого года на водных объектах РФ произошло 185 происшествий с маломерными судами. Некоторое снижение отмечается, но в результате данных происшествий погибли 132 человека, 42 получили травмы, 19 человек пропали без вести", - сказал он, добавив, что число таких происшествий сократилось в этом году на 10%.

Печенин отметил, что основными причинами происшествий с маломерными судами стали пренебрежение использования индивидуальных спасательных средств, плавание в сложных гидрометеоусловиях, а также неумелое маневрирование судном. Также частыми причинами были неправильное размещение людей и грузов на борту, когда происходит крен на один из бортов и затопление, а также отсутствие наблюдения за окружающих обстановкой. "Наибольшее количество таких происшествий в этом году мы отмечаем в Красноярском крае, Ханты-Мансийском округе, Республике Башкортостан, Вологодской области, Приморском крае, в Карелии, Якутии, Московской и Нижегородской области", - добавил он.

К маломерным относятся суда, длина которых не превышает 20 м, общее число людей на судне не должно превышать 12. При соблюдении этих условий это могут быть гидроциклы, моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки, надувные лодки, катамараны и парусные суда.