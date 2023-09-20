В Югре сгорел многоквартирный дом на площади около 700 кв. м

По предварительным данным, в момент пожара людей в здании не было

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сентября. /ТАСС/. Деревянный многоквартирный дом сгорел в городе Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе на площади около 700 кв. м, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Нефтеюганске локализован пожар двухэтажного деревянного дома по всей площади - около 700 кв. м. По предварительным данным, в момент пожара людей в здании не было. Специалисты предотвратили распространение огня на соседние строения", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в доме в 11-м микрорайоне Нефтеюганска поступило в 16:31 (14:31 мск). Через семь минут на место прибыли первые подразделения. На месте работают 25 сотрудников МЧС, 6 единиц спецтехники.