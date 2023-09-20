20 сентября, 12:50,
обновлено 20 сентября, 13:02
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

В МЧС заявили, что под завалами дома в Балашихе могут еще оставаться люди

© МЧС России/ ТАСС

По словам замглавы ведомства Ильи Денисова, людей, подающих признаки жизни, в завалах нет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Людей, которые подают признаки жизни после повторного обрушения в жилом доме в Балашихе, нет. Об этом сообщил находящийся на месте ЧП замглавы МЧС России Илья Денисов.

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"В настоящее время под завалами могут находиться люди. Обследование проведено кинологами с собаками. Согласно докладам, людей, подающих признаки жизни, в завалах нет", - сказал он.

Денисов добавил, что администрация муниципального образования проводит обзвон проживающих в доме людей с целью установления их местонахождения. 

Теги:
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
© Информационное агентство ТАСС
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