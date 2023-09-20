В МЧС заявили, что под завалами дома в Балашихе могут еще оставаться люди

Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

По словам замглавы ведомства Ильи Денисова, людей, подающих признаки жизни, в завалах нет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Людей, которые подают признаки жизни после повторного обрушения в жилом доме в Балашихе, нет. Об этом сообщил находящийся на месте ЧП замглавы МЧС России Илья Денисов.

"В настоящее время под завалами могут находиться люди. Обследование проведено кинологами с собаками. Согласно докладам, людей, подающих признаки жизни, в завалах нет", - сказал он.

Денисов добавил, что администрация муниципального образования проводит обзвон проживающих в доме людей с целью установления их местонахождения.