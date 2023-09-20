Военный суд заочно приговорил журналиста Муждабаева к шести годам за призывы к терроризму

Его также лишили права администрировать сайты на срок четыре года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил одного из руководителей крымско-татарского телеканала ATR Айдера Муждабаева к шести годам лишения за призывы к терроризму. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Суд признал виновным Муждабаева по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и приговорил его к шести годам лишения свободы заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрировать сайты на срок четыре года",- сказали в суде.

Ранее МВД России объявило его в федеральный розыск. Причиной уголовного преследования стал его пост в 2018 году в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской) с призывами к захвату и удержанию в качестве заложников "русских агентов" за рубежом, их расстрелу без суда и следствия.

Муждабаев родидся и вырос в Тамбове. С 2008 по 2015 год был заместителем главного редактора газеты "Московский комсомолец". В 2015 году переехал на Украину и стал заместителем генерального директора первого крымско-татарского телеканала ATR.