Взрыв газа в Балашихе признали ЧП муниципального уровня

В результате инцидента погибли три жильца и два спасателя

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе с последующим обрушением признан ЧП муниципального уровня. Об этом журналистам сообщил прибывший на место ЧП замглавы МЧС России Илья Денисов.

"Происшествие признано ЧП муниципального уровня", - сказал он.

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. По данным МЧС, погибли три жильца и два спасателя. В медицинских службах сообщили, что пострадали 13 человек, из них 7 госпитализированы, в том числе 3 сотрудников МЧС.