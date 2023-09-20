20 сентября, 13:02,
обновлено 20 сентября, 13:44
Взрыв газа в жилом доме в Балашихе

Еще одно обрушение произошло в доме в Балашихе, где взорвался газ

Максим Григорьев/ ТАСС
© Максим Григорьев/ ТАСС

По предварительным данным, никто не пострадал

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новое обрушение произошло в многоэтажном жилом доме в Балашихе, где утром в среду взорвался газ.

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Как передает корреспондент ТАСС, упала плита. По предварительным данным, пострадавших нет. В пресс-службе МЧС России уточнили, что "плита демонтирована принудительно под контролем специалистов в ходе разбора завалов при ликвидации ЧС".

Взрыв газа произошел на четвертом этаже в жилом доме в Балашихе утром в среду. Частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. По данным МЧС, погибли трое жильцов и два спасателя. Пострадали 13 человек, из них 7 госпитализированы. 

Теги:
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Балашихе
© Информационное агентство ТАСС
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