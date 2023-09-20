В ДНР вынесли приговор морским пехотинцам ВСУ за убийство мирного жителя

По данным прокуратуры региона, они получили от 26 до 27 лет колонии

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил четверых морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) к срокам от 26 до 27 лет в колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Андрея Каменева, 28-летнего Антона Ливерчука, 28-летнего Сергея Грицива, 24-летнего Юрия Кучерявенко - военнослужащих отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Они признаны виновными по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сказали в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Каменева к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, остальные трое военнослужащих получили 27 лет колонии каждый.

По данным следствия, в апреле 2022 года осужденные несли службу на одной из боевых позиций в районе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, где задержали случайного прохожего. Они отвели мужчину в подвал одного из административных зданий и расстреляли.