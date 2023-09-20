Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

Арестованному 37 лет, ранее он был судим за тяжкое преступление

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд заключил под стражу Рустама Батырбекова, подозреваемого в убийстве сотрудницы столичного управления Роспотребнадзора в парке на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Батырбекову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц и 29 дней", - сказала собеседница агентства. Арестованному 37 лет, ранее он был судим за тяжкое преступление. В ходе допроса задержанный признал вину.

В минувший понедельник в сквере вблизи улицы Молдавской случайный прохожий, который гулял с собакой, обнаружил тело женщины с травмой головы. Погибшей оказалась начальник отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора Наталья Радченко. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).