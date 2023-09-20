Суд повторно продлил арест обвиняемой во взяточничестве экс-сенатору Петиной

Ирина Петина останется под стражей до 22 декабря включительно

ТАСС, 20 сентября. Советский районный суд Рязани в среду продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему заместителю министра здравоохранения Рязанской области и экс-сенатору от региона Ирине Петиной, обвиняемой в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении П. [бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной] продлен на три месяца <…> по 22 декабря 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

В июле Петину заключили под стражу на два месяца по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), 5 сентября суд продлил срок ареста.

С 2011 по 2020 год Петина занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В период с 2020 по 2022 год она была членом Совета Федерации от Рязанской области.