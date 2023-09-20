Тюменского депутата оштрафовали за незаконную охоту

Сумма штрафа составила 800 тыс. рублей

ТАСС, 20 сентября. Ялуторовский районный суд Тюменской области оштрафовал на 800 тыс. рублей депутата гордумы Павла Шалагинова, участвовавшего в 2021 году в незаконной охоте, в результате которой были ранены люди. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Суд, учитывая все доказательства по делу, выслушав свидетелей, <…> назначил Павлу Шалагинову наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением охоты, на срок два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что инцидент произошел 1 сентября 2021 года, в незаконной охоте также принимали участие Владимир Агиенко и Михаил Захаров. Мужчины выехали на охоту, не имея соответствующего разрешения. Агиенко увидел в кустах силуэт, похожий на лося, произвел выстрел из ружья, в результате чего ранил находившихся на той местности граждан.

Агиенко также осудили по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Таким образом, суд путем частичного сложения наказаний лишил его свободы на три года и назначил штраф в размере 800 тыс. рублей. Захарова оштрафовали на 500 тыс. рублей.

В сентябре 2021 года региональное отделение "Единой России" в Тюменской области исключило из партии Шалагинова после его задержания по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).