Суд в Москве перевел в СИЗО двух студентов ВШЭ, обвиняемых по делу об экстремизме

Изначально Ивану Трофимову и Алине Олехнович была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позже апелляционная инстанция изменила ее на содержание под стражей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы перевел в СИЗО студентов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ивана Трофимова и Алину Олехнович по делу об участии в экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил Олехнович А. А. и Трофимову И. В., обвиняемым по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 декабря", - сказали в суде. Изначально молодым людям была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позже апелляционная инстанция изменила ее на содержание под стражей.

Ранее информация о задержании студентов появилась в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева. По его словам, Олехнович и Трофимов состояли в "подпольном штабе" ФБК (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован) Алексея Навального.

Согласно информации с сайта Школы дизайна НИУ ВШЭ, Олехнович и Трофимов проходят обучение на бакалавриате по программе "Современное искусство".