Замдиректору "Тамбовавтодора" избрали домашний арест по делу об отмене закупок

Сотрудник предоставил в тамбовское УФАС заявления с заведомо ложными сведениями о необходимости внесения в госконтракты новых видов работ

ТАСС, 20 сентября. Заместителя директора "Тамбовавтодора" из-за отмены пяти состоявшихся закупок, по уточенным данным, на сумму более 6 млрд рублей взяли под домашний арест в зале суда, сообщили в пресс-службе следственного управления Тамбовской области.

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора ТОГКУ "Тамбовавтодор", подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По уточненным данным СК, летом 2023 года по результатам конкурса на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог на сумму более 6 млрд рублей фирма, интересы которой он лоббировал, выиграла меньшее количество лотов, в связи с чем по указанию подозреваемого в антимонопольный орган поданы заявления о необходимости проведения новых видов дорожных работ. По материалам проверки прокуратуры Октябрьского района Тамбова, опубликованным 18 сентября, сотрудник организации отменил пять состоявшихся закупок на сумму более 4 млрд рублей, предоставив в Тамбовское УФАС заявления с заведомо ложными сведениями.

После внеплановых проверок по решению антимонопольного органа отменили открытый конкурс в электронной форме и все его результаты по пяти вышеуказанным извещениям. Это повлекло снижение конкурентной способности трех юридических лиц, а также нарушение интересов Тамбовской области в виде срыва государственной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" в 2023 году.