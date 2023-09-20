Kyodo: японская принцесса получила перелом поясницы

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Японская принцесса Нобуко получила перелом поясничного отдела позвоночника. Об этом сообщило агентство Kyodo, не уточнив обстоятельств случившегося.
У 68-летней Нобуко также сломана левая лодыжка. Ее отправили в больницу в центре Токио, врачи готовят ее к операции.
В ноябре 2022 года Нобуко успешно перенесла операцию по удалению раковой опухоли груди.
Нобуко является вдовой принца Томохито, двоюродного брата почетного императора Японии Акихито, умершего в 2012 году. Она также приходится младшей сестрой бывшему японскому премьер-министру Таро Асо.